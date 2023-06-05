В Красноярске загорелось здание Госавтоинспекции

В здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) Госавтоинспекции в Красноярске произошел пожар. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Произошло возгорание по адресу: улица Маерчака, дом 53г. Это МРЭО ГИБДД», — сообщило ведомство «РИА Новости».

Возгорание не затронуло документы. Прием посетителей перенесен в другие отделения.

Накануне в Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы. Площадь пожара составила около 1,8 тыс. кв. м. Из больницы эвакуировали людей.