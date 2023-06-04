В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы в Советском районе. Об этом сообщается в воскресенье, 4 июня, на сайте Главного управления МЧС по Новосибирской области.
«В 15:25 (11:25 мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе г. Новосибирска. На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу», — говорится в сообщении.
Предварительно, площадь горения составляет порядка 1,8 тыс. кв. м.
Подробности инцидента уточняются. Известно, что из больницы эвакуировали людей.
Ранее в этот же день пожар произошел на юго-востоке Москвы в одноэтажном ангаре. На место происшествия было направлено свыше 50 человек личного состава и 13 единиц техники ведомства. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар был ликвидирован.