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В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы

В Новосибирске загорелась больница на площади 1,8 тыс. кв. м
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Фото: соцсети
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В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы в Советском районе. Об этом сообщается в воскресенье, 4 июня, на сайте Главного управления МЧС по Новосибирской области.

«В 15:25 (11:25 мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе г. Новосибирска. На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу», — говорится в сообщении.

Предварительно, площадь горения составляет порядка 1,8 тыс. кв. м.

Подробности инцидента уточняются. Известно, что из больницы эвакуировали людей.

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