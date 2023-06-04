На юго-востоке Москвы ликвидировали пожар на площади 315 кв.м

На юго-востоке Москвы пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном ангаре. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по столице в воскресенье, 4 июня.

Сообщение о пожаре по адресу улица Грайвороновская, дом № 5 поступило в 02:01. Возгорание локализовали в 03:27 на общей площади 315 кв.м. В 03:35 пожар ликвидировали.

На место происшествия было направлено свыше 50 человек личного состава и 13 единиц техники ведомства. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, 2 июня, один человек пострадал при пожаре на юге Москвы. Огнем было охвачено 6 кв. м, возгорание ликвидировали в 16:13.