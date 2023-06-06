Расчеты РСЗО «Град» и гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удары по позициям ВСУ

Бойцы Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и 152-миллиметровые гаубицы «Гиацинт-Б» для ударов по украинским объектам. Об этом 6 июня сообщает Минобороны России.

Артиллеристы ЮВО поддерживают действия мотострелковых и танковых подразделений на запорожском направлении спецоперации. Ведется массированный обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Цели вычисляют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и звуковой разведки. После этого у военнослужащих есть примерно три минуты на то, чтобы открыть огонь.

«Работаем довольно часто, в основном по скоплениям живой силы и техники противника. Также участвуем в контрбатарейной борьбе: кто первый увидел [противника] — тот и победил в этой дуэли. В основном всегда выигрываем мы», — рассказал командир расчета «Града» с позывным Девятый.

Также он отметил, что с течением времени слаженность внутри подразделений и эффективность при выполнении задач только растет.

Ранее во вторник в оборонном ведомстве заявили, что российские силы нанесли точные удары по ВСУ в ответ на попытку возобновить наступательную деятельность на южнодонецком направлении.

Накануне МО показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью БПЛА был снят процесс ликвидации боевых машин, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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