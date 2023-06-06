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Небензя назвал русский язык уникальной кладезю знаний о мире

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поздравил работников организации и всех россиян с Днем русского языка, который отмечается 6 июня.

Как отметил постпред, в настоящее время число русскоязычных насчитывает порядка 258 млн человек. Русский язык занимает восьмое место в мире по числу говорящих. Он является официальным или рабочим в 15 международных организациях, включая ООН, БРИКС и ОБСЕ.

«Русский язык — это не просто инструмент общения, это сложнейшая система смыслов и связей, уникальный кладезь знаний об окружающем мире, архив коллективной памяти целых поколений людей, говоривших на нем в разные времена», — подчеркнул Небензя.

По его словам, количеству публикаций в международных научных базах русский занимает пятое место. А по числу использующих его сайтов в интернете — второе после английского.

Постпред сообщил, что для сотрудников Секретариата в честь праздника организованы выставка литературных работ на русском языке в жанре поэзия и малая проза, а также лекция об истории русского алфавита.

День русского языка отмечается 6 июня — в день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Международный день русского языка учредили в ООН в 2010-м, а спустя год он стал российским государственным праздником. Его учредили с целью сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ.

6 июня — День русского языка: история, традиции и значение праздника

Ранее, 27 апреля, постпред РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов заявил, что страны СНГ проявляют заинтересованность и демонстрируют потребность в изучении русского языка.

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