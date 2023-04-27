Постпред РФ указал на высокий интерес стран СНГ к русскому языку

Страны СНГ проявляют заинтересованность и демонстрируют потребность в изучении русского языка, заявил 27 апреля на открытии международной научной конференции «Русский язык в современном билингвальном пространстве» постпред РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

«В странах СНГ русский язык, имеющий разные статусы, по-прежнему остается универсальным языком межнационального общения, рабочим инструментом для коммуникации во всех сферах: политике, безопасности, экономике, социальной и культурной областях», — отметил он.

Постпред РФ также подчеркнул, что позиции русского языка «не сдают», а, напротив, повышаются за счет заинтересованности стран СНГ. Причиной этому, по словам Грозова, является развитие межгосударственных отношений между странами Содружества.

«Интерес сохраняется. Кроме того, в ряде стран русский язык является государственным или официальным, языком межнационального общения», — пояснил он.

В СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения.

Однако страны Запада в связи с внешнеполитическими событиями стремятся, напротив, изолировать европейское общество от русского языка. Об этом также заявил днем ранее, 26 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого.

21 апреля газета Corriere della Sera выпустила интервью с итальянским лидером Серджо Маттареллой, который считает попытки отменить искусство России ошибочными, поскольку оно неотъемлемая часть европейской культуры.

Между тем, говоря о странах Центральной Азии, Россотрудничество пришло к выводу, что русский язык там остается достаточно распространенным. Минимальное количество жителей, знающих и использующих его, насчитывается в Туркмении (40%), максимальное количество — в Казахстане (90%).