Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об ударе от Си Цзиньпина после его слов о «корыстных целях» на Украине
Мир
Захарова заявила о выходе кампании Киева против УПЦ на новый уровень
Общество
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Мир
Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах
Мир
Зеленский вновь попросил у Запада самолеты и вооружение
Мир
РФ примет решение о продлении зерновой сделки после межведомственных консультаций
Общество
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Общество
Мировой суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia еще на 2 млн рублей
Общество
На выходных в Москве ожидаются дожди и похолодание
Общество
Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве
Происшествия
Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе
Происшествия
Стена строящегося трехэтажного дома обрушилась в Татарстане
Наука и техника
Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей

Постпред РФ указал на высокий интерес стран СНГ к русскому языку

Постпред РФ Грозов указал на высокий интерес стран СНГ к русскому языку
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны СНГ проявляют заинтересованность и демонстрируют потребность в изучении русского языка, заявил 27 апреля на открытии международной научной конференции «Русский язык в современном билингвальном пространстве» постпред РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

«В странах СНГ русский язык, имеющий разные статусы, по-прежнему остается универсальным языком межнационального общения, рабочим инструментом для коммуникации во всех сферах: политике, безопасности, экономике, социальной и культурной областях», — отметил он.

Постпред РФ также подчеркнул, что позиции русского языка «не сдают», а, напротив, повышаются за счет заинтересованности стран СНГ. Причиной этому, по словам Грозова, является развитие межгосударственных отношений между странами Содружества.

«Интерес сохраняется. Кроме того, в ряде стран русский язык является государственным или официальным, языком межнационального общения», — пояснил он.

В СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения.

Не всем понятно: существует ли угроза для русского языка в Центральной Азии
В некоторых странах наблюдается постепенное сокращение сфер его применения

Однако страны Запада в связи с внешнеполитическими событиями стремятся, напротив, изолировать европейское общество от русского языка. Об этом также заявил днем ранее, 26 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого.

21 апреля газета Corriere della Sera выпустила интервью с итальянским лидером Серджо Маттареллой, который считает попытки отменить искусство России ошибочными, поскольку оно неотъемлемая часть европейской культуры.

Между тем, говоря о странах Центральной Азии, Россотрудничество пришло к выводу, что русский язык там остается достаточно распространенным. Минимальное количество жителей, знающих и использующих его, насчитывается в Туркмении (40%), максимальное количество — в Казахстане (90%).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023