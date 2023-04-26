Мишустин заявил о запрете русского языка и книг на Западе

На Западе запрещают русский язык и книги на нем. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого, а ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий», — сказал он на марафоне «Знание».

Глава кабмина призвал сохранять историческую память народов России, бережно относиться к русскому языку и традициям, а также продвигать гуманитарные ценности.

Накануне секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что западные страны хотят уничтожить российскую науку, но у них это не выйдет. Предназначением российского научного сообщества он назвал развитие науки, которая направлена на укрепление благосостояния, стабильности и безопасности россиян, общества и государства.

21 апреля газета Corriere della Sera выпустила интервью с итальянским лидером Серджо Маттареллой, который считает попытки отменить искусство России ошибочными, поскольку оно — неотъемлемая часть европейской культуры. Президент процитировал древнеримского драматурга Публия Теренция: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», добавив, что отношением к созданным человечеством культурам может быть лишь «открытость, любознательность, ознакомление и сравнение».

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отметил 17 февраля, что Россия больше не доверяет Западу, жить, как прежде, уже не получится. Дипломат также обратил внимание на то, что западные страны не заинтересованы в работе над системой европейской и евро-атлантической безопасности совместно с российской стороной.

25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) сказал, что Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от стран Запада, которые отменяют русского композитора Петра Чайковского. Глава государства подчеркнул, что в России невозможно будет отменить Бетховена, Баха или О. Генри.