Западные страны хотят уничтожить российскую науку, но у них это не выйдет, заверил секретарь Совбеза России Николай Патрушев во вторник, 25 апреля.

«Наши противники отдают себе отчет в том, что вопреки их усилиям в 1990-е годы российскую науку не удалось подорвать и обескровить. Отечественные ученые и исследователи по-прежнему находятся в авангарде мирового научного и технического прогресса», — отметил он в ходе заседания научного совета при Совбезе РФ.

Как сказал Патрушев, Запад не готов мириться с этим.

«Его идеологи в качестве одной из приоритетных задач ставят уничтожение российской науки, ее дискредитацию и лишение конкурентоспособного кадрового потенциала», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Предназначением российского научного сообщества он назвал развитие науки, которая направлена на укрепление благосостояния, стабильности и безопасности россиян, общества и государства.

«Наши ученые вносили и продолжают вносить значительный вклад в общемировой прогресс. Попытки Запада, как это сейчас там принято говорить, отменить российскую науку не могут увенчаться успехом по определению», — добавил Патрушев.

21 апреля газета Corriere della Sera выпустила интервью с итальянским лидером Серджо Маттареллой, который считает попытки отменить искусство России ошибочными, поскольку оно — неотъемлемая часть европейской культуры. Президент процитировал древнеримского драматурга Публия Теренция: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», добавив, что отношением к созданным человечеством культурам может быть лишь «открытость, любознательность, ознакомление и сравнение».

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отметил 17 февраля, что Россия больше не доверяет Западу, жить, как прежде, уже не получится. Дипломат также обратил внимание на то, что западные страны не заинтересованы в работе над системой европейской и евро-атлантической безопасности совместно с российской стороной.

25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) сказал, что Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от стран Запада, которые отменяют русского композитора Петра Чайковского. Глава государства подчеркнул, что в России невозможно будет отменить Бетховена, Баха или О. Генри.