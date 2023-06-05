Появились кадры первых минут после поджога подростка в Москве

Опубликованы первые минуты после поджога ребенка сверстниками на детской площадке в Москве. 14-летний Артем Ш. находится в реанимации, у него ожоги 99% тела. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел ранее в этот день в Чечерском проезде, 46. Известно, что 14 летний Артем Ш. с друзьями играл с бензином, однако в какой-то момент подросток вспыхнул. Его товарищи разбежались.

Мальчик госпитализирован в критическом состоянии. За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи.

Позднее Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»).

По данным следствия, подростка на детской площадке в Чечерском проезде облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджог другой мальчик.

Личность подозреваемого несовершеннолетнего установлена, подросток доставлен в подразделение СК по Москве. Следователи уже допрашивают мальчика для выяснения обстоятельств случившегося.