Президент Египта заявил о желании помочь сдержать кризис на Украине

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил в понедельник, 5 июня, что не пожалеет усилий для содействия сдерживанию кризиса на Украине и преодолению его последствий.

С этими словами он выступил на встрече в формате видеоконференции с коллегами с африканского континента для обсуждения региональной инициативы посредничества между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Пресс-секретарь египетского лидера Ахмед Фахми отметил, что таким образом президент подтвердил, что Египет занял взвешенную позицию с начала кризиса, основанную на необходимости соблюдения принципов международного права, разрешения споров мирными средствами.

В Каире считают, что данная позиция позволит найти решение, учитывающее интересы всех сторон. «<...> Египет приложит все усилия для содействия сдерживанию этого кризиса и преодолению его политических, гуманитарных и экономических последствий», — говорится в сообщении пресс-секретаря, размещенном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее, 24 мая, стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Египет. Это первый визит представителей РФ в истории сотрудничества прокуратур России и Египта.