Генпрокурор РФ впервые прибыл с рабочим визитом в Египет

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Египет. Об этом 24 мая сообщила Генпрокуратура на своем сайте.

Приезд российской делегации состоялся по приглашению генерального прокурора Египта Хамады Эль-Сави. В рамках визита запланированы переговоры с ним и другими официальными лицами.

«Очень рад находиться сегодня в Каире, с удовольствием воспользовался вашим приглашением», — сказал Краснов на встрече с Эль-Сави.

В истории сотрудничества прокуратур России и Египта это первый визит представителей РФ в республику.

Ранее, 23 марта, Краснов отправился с рабочим визитом в Таиланд, где он встретился с коллегой Нари Тантасатиен. Страны одобрили и подписали соглашение об экстрадиции.

Днем ранее Краснов с рабочим визитом посетил Мьянму, где подписал меморандум о сотрудничестве.