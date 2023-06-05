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Аналитики дали советы по реинвестициям дивидендов от акций российских компаний

Эксперт Русецкий: во второй половине года стоит рассмотреть акции металлургических компаний
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В июне крупные российские компании начнут выплачивать инвесторам дивиденды по итогам года. Эксперты рассказали «Известиям» 5 июня, какие есть варианты активов, в которые выгоднее реинвестировать пришедшие выплаты.

Аналитики ВТБ «Мои Инвестиции» ожидают, что общая сумма выплат может составить приблизительно 236 млрд рублей.

«Можно использовать небольшие падения в цене замещающих облигаций и моменты роста курса рубля, чтобы диверсифицировать свой портфель по валютам. Также, если удерживать эти бумаги дольше трех лет, можно получить налоговую льготу», — отметили эксперты.

По их мнению, с точки зрения доходности интересны выпуски облигаций: ГазКЗ-26Д (доходность к погашению — 8,3%), ГазКЗ-27Д (8,4%), ГазКЗ-29Д (8,8%).

Говоря об облигациях, аналитики рекомендовали рассмотреть корпоративные облигации из второго эшелона с кредитными рейтингами А/АА, по которым можно получить доходность выше 10% годовых с погашением через 2–2,5 года.

В то же время эксперты нейтрально оценивают российский фондовый рынок в ближайшей перспективе.

«Цены на нефть под давлением, из-за чего приостановился рост прогнозов. Налоговая нагрузка на компании будет расти из-за увеличения расходов госбюджета. После 22-процентного роста с начала года акции уже не выглядят дешевыми. Дивидендная доходность индекса Мосбиржи — 8–9% в 2023 году. Это не выглядит особо привлекательно, если сравнивать с двузначной доходностью облигаций», — рассказали они.

Однако при этом аналитики подчеркнули, если у компании хорошие дивиденды и инвесторы уверены, что она продолжит их выплачивать на высоком уровне, можно продолжить покупать акции такой компании. Не стоит забывать о диверсификации, следует сохранять доли активов в портфеле.

«Если рассматривать инвестирование на один-три года, то можно выбрать компании, которые юридически переносят бизнес в Россию», — добавили эксперты.

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В свою очередь, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий рассказал, что в мае объявление о выплате дивидендов стало основным фактором, повлиявшим на динамику котировок акций на российском фондовом рынке.

«Рынок стал торговаться очень просто: доходность 10-летних ОФЗ (облигаций федерального займа) должна быть равной дивидендной доходности акции. Если дивидендная доходность выше, то можно ожидать роста котировок акций», — объяснил он.

По его словам, в июне-июле акции компаний, объявивших дивиденды, будут расти до даты дивидендной отсечки, после чего могут показать положительную динамику в процессе реинвестирования выплат.

«Таким образом, в условиях дивидендного фактора и при нейтральном внешнем фоне можно присмотреться к бумагам государственных компаний, осуществляющих выплаты. В частности, во второй половине года стоит обратить внимание на акции металлургических компаний. Облигации же пока лучше держать короткие. Сейчас мы наблюдаем замедление инфляции, но потенциально во втором полугодии есть вероятность ее ускорения. Индикатор — цены на топливо, которые начали расти к максимумам. Поэтому при инвестициях в облигации стоит учитывать риск ускорения инфляции и возможного, хоть и символического, повышения ключевой ставки во второй половине года», — посоветовал Русецкий.

Ранее, 30 апреля, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» о том, как сформировать равновесный инвестиционный портфель. По его словам, наполнение зависит от индивидуальных предпочтений. Однако одно из распространенных делений — отведение части портфеля под финансовую подушку безопасности. Оставшиеся три части портфеля должны обеспечивать доходность и их логично разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные активы, объяснил эксперт.

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