Круизный лайнер Victoria I сел на мель у берегов Польши

Круизный лайнер Victoria I сел на мель в Каменьском заливе на северо-западе Польши. С судна эвакуировали 103 человека, сообщила в понедельник, 5 июня, морская поисково-спасательная служба страны (MSPiR).

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным службы, лайнер застрял на мели из-за аварии системы управления. Для эвакуации пассажиров были привлечены суда пожарной службы.

Отмечается, что операция прошла успешно.

29 мая ЧП произошло на круизном лайнере Carnival Sunshine. Корабль попал в сильный шторм и едва не затонул у побережья Южной Каролины (США), возвращаясь после недельной поездки на Багамы. Отдыхающие опубликовали видео с лайнера в Сети. На кадрах видны затопленные коридоры, сорванные с петель двери, горы стекла и мусора. Части туристов потребовалась медицинская помощь.