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Часть кают и коридоров круизного лайнера Carnival Sunshine затопило после шторма

New York Post: круизный лайнер Carnival Sunshine едва не затонул у побережья Южной Каролины из-за шторма
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Фото: Соцсети
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Круизный лайнер Carnival Sunshine попал в сильный шторм и едва не затонул у побережья Южной Каролины (США). Об этом 29 мая сообщило издание New York Post.

«Carnival Sunshine возвращался в Чарльстон после недельной поездки на Багамы, когда в выходные, посвященные Дню поминовения, он попал в шторм», — говорится в публикации.

Уточняется, что событие произошло 28 мая.

Отдыхающие публикуют видео с лайнера в Сети. На кадрах видны затопленные коридоры, сорванные с петель двери, горы стекла и мусора. Некоторые пассажиры пожаловались на тошноту и плохое самочувствие. Часть кают эвакуировали из-за затопления.

По словам представителя Carnival, лишь небольшому числу туристов и членов экипажа потребовалась «незначительная помощь». Он добавил, что из-за непогоды пришлось отложить следующий рейс.

Лайнер прибыл в порт в это воскресенье. В ближайшее время он должен отправиться в пятидневный круиз по Багамам.

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В начале марта не менее 10 американцев погибли из-за сильнейшего шторма, который обрушился сразу на несколько штатов. Ураган свирепствовал в Техасе, Луизиане, Алабаме и Кентукки. Ветер сносил всё на своем пути и опрокидывал грузовики. Отмечалось, что в результате разгула стихии без электричества осталось свыше 1,5 млн потребителей.

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