В Омске 14-летний школьник утонул в протоке Иртыша

В Омске во время купания в протоке реки Иртыш утонул 14-летний школьник. Мальчик купался со своим одноклассником в необорудованном месте, сообщает ИА «Город55» региональное следственное управление СК России.

Трагедия произошла 4 июня рядом с улицей Мельничной. В какой-то момент подросток оступился в воде и утонул.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и намерены проверить действия профилактических служб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», отмечает ИА «Омскрегион».

Ранее в этот же день сообщалось, что в Дальнереченске (Приморский край) возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время купания в реке. В протоке Большой Уссурки утонул 15-летний мальчик.