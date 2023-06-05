Дело возбудили по факту гибели ребенка во время купания в Дальнереченске

В Дальнереченске (Приморский край) возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время купания в реке. Об этом региональное СУ СКР сообщает в своем Telegram-канале в понедельник, 5 июня.

В понедельник в ведомство поступило сообщение о том, что в протоке реки Большая Уссурка утонул 15-летний мальчик. Его местонахождение пока остается неизвестным, ведутся поиски. На месте работают сотрудники МЧС, пишет ИА PrimaMedia.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Все обстоятельства устанавливаются.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморья, юноша 2007 года рождения пропал около 13:00 по местному времени (6:00 мск). Надзорное ведомство организовало свою проверку по факту происшествия и даст оценку исполнению требований законодательства в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В этот же день в Тюмени спасатели подняли со дна безымянного водоема тело утонувшего мужчины. Известно, что погибшему был 21 год.