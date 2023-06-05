Аналитик оценил установление налогового вычета для владельцев нового ИИС-3

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин положительно оценил подготовленные Министерством финансов поправки к Налоговому кодексу, согласно которым владельцам индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) могут установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн рублей. Эксперт 5 июня рассказал «Известиям» о преимуществах предложения ведомства.

О предложении Минфина ранее в этот день написало РБК. Так, максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора с ИИС, составит 3,9 млн рублей при ставке налога 13% или 4,5 млн рублей при ставке 15%, которая уплачивается с доходов более 5 млн рублей. При этом налоговый вычет с ИИС-3 можно будет получить после 10 лет нахождения средств на счете. Предусматривается переходный период, в который этот срок будет меньше: при открытии в 2024 году — пять лет, в 2025-м — шесть лет и так далее.

«Позитивно оцениваю предложения Минфина по поправкам Налогового кодекса с максимальным налоговым вычетом для инвесторов c доходами по ИИС-3 с 2024 года до 30 млн рублей, в случае если средства на счете будут находится в течение 10 лет», — сказал Чеврычкин.

Эксперт привел несколько аргументов в пользу изменений.

«Формирование условий для долгосрочных инвестиций поможет всем участникам рынка решать свои задачи: государству — занимать, бизнесу — наращивать капитализацию, а населению — увеличить капитал, в том числе чтобы заработать на достойную пенсию», — отметил он.

Во-вторых, аналитик назвал поддержку ликвидности рынка.

«Срок «парковки» средств от пяти до 10 лет участниками будет поддерживать рынок в случае резких изменений конъюнктуры», — уточнил он.

Кроме того, он спрогнозировал смещение фокуса россиян от модели сохранения средств в сторону инвестирования и увеличения капитала и предположил, что инициатива станет стимулом увеличения инвестиций со стороны населения с разным уровнем доходов.

«Возможный рост free-float в российских акциях (число акций, находящихся в свободном обращении на бирже. — Ред.). В случае увеличения доли розничных инвесторов в условиях ограниченности инвестирования одной из опций для эмитентов может стать расширение объема торгуемых на рынке акций, не принадлежащим стратегическим инвесторам. Такой способ позволит наращивать капитализацию без рисков потери контроля компанией», — добавил эксперт.

Еще одним аргументом он назвал снижение рисков потери средств для участников с отсутствием опыта.

«Информационный шум вкупе со всплесками волатильности являются главными факторами принятия финансовых решений у участников рынка без статуса квалифицированного инвестора или опытом менее 1 года на рынке. Неоднократно видели сильные риск-аппетиты с доминирующими спекулятивными настроениями у данной категории инвесторов, которые часто становятся героями финансовых историй с печальным концом», — объяснил Чеврычкин.

Плюс ко всему, с внесением правок аналитик ожидает повышения качества инвестиционной культуры. По его мнению, длительное владение финансовыми инструментами станет драйвером для их изучения.

«Однако нужно помнить, что у монеты две стороны и поэтому предложения Минфина имеет как преимущества, так и повод задуматься. Возможно, инициатору и регулятору нужно будет провести масштабную информационную кампанию для «распаковки» предложения и вызвать интерес у «добровольцев», которые будут готовы «заморозить» деньги от пять до 10 лет в перспективном российском рынке», — заключил Чеврычкин.

Индивидуальный инвестиционный счет позволяет инвесторам получать дополнительную выгоду от финансовых вложений за счет налоговых льгот от государства. Предполагается, что новый ИИС-3 заменит ИИС-1 и ИИС-2 после 1 января 2024 года.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что Национальная ассоциация участников фондового рынка решила обратиться к Центральному банку РФ с предложением сократить срок действия ИИС-3 с 10 до пяти лет.