Центробанку предложат сократить срок действия ИИС-3

Центробанку хотят предложить сократить срок действия ИИС-3 с 10 до пяти лет, сообщили «Известиям» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3) мог бы стать востребованным на рынке инструментом, если бы не слишком большой срок его действия, заявил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, на бирже нет инвестора, который был бы готов строить свой финансовый план на 10 лет.

Помимо сокращения максимального срока действия, НАУФОР предложит регулятору и другие варианты компромисса, среди которых превращение ИИС-1 в ИИС-3 по прошествии трех лет, постепенное увеличение суммы налоговых вычетов в зависимости от срока действия счета, а также предоставление инвестору возможности «занимать» у себя средства с ИИС.

«Снижение срока действия ИИС-3 до пяти лет в значительной степени повлияет на интерес граждан к этому варианту инвестирования», — отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

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Вложение и вычитание: срок действия ИИС-3 хотят сократить до пяти лет