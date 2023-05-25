Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово
Мир
Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины
Общество
В Москве ожидается туман до утра 25 мая
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области
Происшествия
В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили вышку связи ВСУ на авдеевском направлении
Спорт
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян
Мир
Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США
Мир
Умерла певица Тина Тернер
Общество
Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области
Мир
ЕС введет санкции в отношении пяти граждан Молдавии

Центробанку предложат сократить срок действия ИИС-3

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанку хотят предложить сократить срок действия ИИС-3 с 10 до пяти лет, сообщили «Известиям» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Ниже цель: ЦБ назвал таргетирование инфляции способом лечения финансовых шоков
Что Эльвира Набиуллина обозначила главным слоганом монетарной политики в России

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3) мог бы стать востребованным на рынке инструментом, если бы не слишком большой срок его действия, заявил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, на бирже нет инвестора, который был бы готов строить свой финансовый план на 10 лет.

Помимо сокращения максимального срока действия, НАУФОР предложит регулятору и другие варианты компромисса, среди которых превращение ИИС-1 в ИИС-3 по прошествии трех лет, постепенное увеличение суммы налоговых вычетов в зависимости от срока действия счета, а также предоставление инвестору возможности «занимать» у себя средства с ИИС.

«Снижение срока действия ИИС-3 до пяти лет в значительной степени повлияет на интерес граждан к этому варианту инвестирования», — отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вложение и вычитание: срок действия ИИС-3 хотят сократить до пяти лет

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023