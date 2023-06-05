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Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

Главный тренер сборной России Чайковская: исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Переход в сборную Грузии российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина одобрил исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило ТАСС, ссылаясь на слова главного тренера сборной России по фигурному катанию Елены Чайковской.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить», — прокомментировала переход танцевального дуэта Чайковская.

Как она пояснила, спортсмены после Олимпийских игр 1,5 года не участвовали ни в каких соревнованиях.

«Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — поделилась тренер.

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В сезоне-2022/23 танцевальный дуэт пропустил этапы Гран-при России и чемпионат страны из-за проблем с документами: Дэвис родилась в США и имеет американское гражданство, а зарубежные фигуристы могут участвовать в соревнованиях, проводимых в России, вне конкурса и в нейтральном статусе. Это пояснил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, добавив, что если две страны встречаются в турнире, то это является международными соревнованиями, а они в России запрещены.

Летом 2022 года американский журналист Дейв Лиз в своих соцсетях заявил о том, что Дэвис со Смолкиным якобы планируют перейти в сборную США. Мать 20-летней фигуристки заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила, что заявления журналиста унижают людей вокруг него. Сама пара также опровергала данное заявление, сказав, что они продолжат выступать за сборную России.

Фигуристы являются серебряными призерами чемпионата России, а на Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14-е место.

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