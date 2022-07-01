Фигуристы Дэвис и Смолкин сообщили о намерении продолжить кататься за Россию

Танцевальная пара фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжит выступать за сборную России, написали спортсмены в открытом письме в четверг, 30 июня.

«В последнее время в Сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперед в мастерстве, в наших индивидуальных и партнерских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу. Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — говорится в письме, которое фигуристы разместили в Telegram-канале.



Спортивная пара отметила, что личную жизнь они стараются оберегать и надеются «на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов». Тем самым фигуристы не подтвердили и не опровергли информацию о заключении брака, которую, со ссылкой на источник, распространил 29 июня The Skating Lesson.

Отец фигуриста Смолкина, актер Борис Смолкин опроверг информацию о женитьбе сына с Дианой Дэвис. По его словам, он ничего не знает об этом, очень удивлен и считает, что это «выдуманная история», добавил «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне пара Дэвис и Смолкин завоевала серебро чемпионата России, а на Олимпиаде в Пекине показала 14-й результат. Диана Дэвис — дочь тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.

17 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объявил, что фигуристы из-за рубежа смогут участвовать в соревнованиях, проводимых в России, вне конкурса и в нейтральном статусе. Он пояснил: если две страны встречаются в турнире, то это является международными соревнованиями, но они в России запрещены.