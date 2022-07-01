Реклама
Прямой эфир
Спорт
Фигуристы Дэвис и Смолкин сообщили о намерении продолжить кататься за Россию
Мир
Украина ввела для граждан России визовый режим
Мир
Премьер Испании заявил о нежелании НАТО вступать в военный конфликт с РФ
Экономика
Глава Гознака рассказал о защите новой сторублевки от вредных микроорганизмов
Общество
Новые правила получения инвалидности вступают в силу с 1 июля в России
Мир
Появились кадры из отеля в центре Лондона, где остановилась семья Порошенко
Экономика
Временный порядок ввоза в РФ пестицидов продлен до конца года
Мир
Яир Лапид официально вступил в должность премьер-министра Израиля
Общество
Должники с 1 июля получат право на защиту прожиточного минимума от списания
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Экономика
Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ

Фигуристы Дэвис и Смолкин сообщили о намерении продолжить кататься за Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танцевальная пара фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжит выступать за сборную России, написали спортсмены в открытом письме в четверг, 30 июня.

Фигурное скитание: вернут ли россиянок на международную арену
Конгресс ISU может снять с РФ запрет на участие в соревнованиях, но поднять минимальный возраст «взрослых» спортсменок

«В последнее время в Сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперед в мастерстве, в наших индивидуальных и партнерских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу. Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — говорится в письме, которое фигуристы разместили в Telegram-канале.

Спортивная пара отметила, что личную жизнь они стараются оберегать и надеются «на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов». Тем самым фигуристы не подтвердили и не опровергли информацию о заключении брака, которую, со ссылкой на источник, распространил 29 июня The Skating Lesson.

Отец фигуриста Смолкина, актер Борис Смолкин опроверг информацию о женитьбе сына с Дианой Дэвис. По его словам, он ничего не знает об этом, очень удивлен и считает, что это «выдуманная история», добавил «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне пара Дэвис и Смолкин завоевала серебро чемпионата России, а на Олимпиаде в Пекине показала 14-й результат. Диана Дэвис — дочь тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.

17 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объявил, что фигуристы из-за рубежа смогут участвовать в соревнованиях, проводимых в России, вне конкурса и в нейтральном статусе. Он пояснил: если две страны встречаются в турнире, то это является международными соревнованиями, но они в России запрещены.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022