Иностранные фигуристы смогут вне конкурса участвовать в российских турнирах

Фигуристы из-за рубежа смогут участвовать в соревнованиях, проводимых в России, вне конкурса и в нейтральном статусе. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Есть жесткие правила ISU. На любые международные соревнования нужно получать разрешение ISU, которое мы не получим. Поэтому участие зарубежных спортсменов будет возможно только вне конкурса», — сообщил Коган.

Он пояснил, что если две страны встречаются в турнире, то это является международными соревнованиями, но они в России запрещены.

7 июня стало известно, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял поправку в устав, которая позволяет временно отстранить от членства в организации ФФККР. Отмечалось, что за принятие поправки проголосовал 71 делегат конгресса ISU при необходимых 77 голосах, поэтому поправка была отклонена.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.