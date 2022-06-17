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Иностранные фигуристы смогут вне конкурса участвовать в российских турнирах

Гендиректор ФФККР Коган: иностранные фигуристы смогут вне конкурса участвовать в российских стартах
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Schreyer
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Фигуристы из-за рубежа смогут участвовать в соревнованиях, проводимых в России, вне конкурса и в нейтральном статусе. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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«Есть жесткие правила ISU. На любые международные соревнования нужно получать разрешение ISU, которое мы не получим. Поэтому участие зарубежных спортсменов будет возможно только вне конкурса», — сообщил Коган.

Он пояснил, что если две страны встречаются в турнире, то это является международными соревнованиями, но они в России запрещены.

7 июня стало известно, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принял поправку в устав, которая позволяет временно отстранить от членства в организации ФФККР. Отмечалось, что за принятие поправки проголосовал 71 делегат конгресса ISU при необходимых 77 голосах, поэтому поправка была отклонена.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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