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Тутберидзе раскритиковала американского журналиста

Тутберидзе жестко ответила американскому журналисту на заявление о якобы переходе ее дочери с партнером в сборную США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе 14 июля жестко отреагировала на заявление американского журналиста The Skating Lesson Дейва Лиза о том, что ее дочь Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным якобы планирует перейти в сборную США.

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«Дейв, ты полон дерьма. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не достиг. Твои заявления унижают людей вокруг тебя. Стыдись», — написала Тутберидзе на странице Лиза в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией).

Ранее, 29 июня, Лиз написал в Twitter, что танцевальный дуэт пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США. До этого, 7 июня, он сообщил, что дочь Тутберидзе выступит за американскую сборную.

1 июля Дэвис и Смолкин заявили, что продолжат выступать за сборную России. Они уточнили, что приняли решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с командой Елены Новак и Алексея Килякова.

Спортивная пара также отметила, что личную жизнь они стараются оберегать и надеются «на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов». Тем самым фигуристы не подтвердили и не опровергли информацию о заключении брака, которую со ссылкой на источник распространил 29 июня The Skating Lesson.

В минувшем сезоне пара Дэвис и Смолкин завоевала серебро чемпионата России, а на Олимпиаде в Пекине показала 14-й результат.

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