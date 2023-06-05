Египет экстрадировал в Россию обвиняемого в даче взятки

Власти Египта передали России Владимира Гукаленко, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Об этом 5 июня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В апреле 2018 года в районе деревни Сеньково Велижского района Смоленской области злоумышленник, действуя в составе группы по предварительному сговору со своим знакомым, дал взятку в сумме 36 тыс. рублей должностному лицу за обеспечение возможности беспрепятственного проезда четырех транспортных средств, в которых находились продукты питания», — приводит ее слова «МВД Медиа» в Telegram.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В феврале 2023 года правоохранительные органы Египта задержали Гукаленко по запросу российской стороны.

«Властями этой страны принято положительное решение о выдаче обвиняемого. Генеральной прокуратурой РФ дано указание об организации процедуры экстрадиции», — сообщила Волк.

Ранее, 4 июня, корреспондент «Известий» показал кадры экстрадиции из Парагвая в РФ Андрея Андреева. С борта самолета в аэропорту Внуково в Москве задержанного в сопровождении конвоя посадили в машину Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и увезли.

26 мая Черногория экстрадировала по запросу Генпрокуратуры России Алексея Манукина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В январе 2021 года он был объявлен в международный розыск и в апреле задержан на территории Черногории.