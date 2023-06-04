Криминального авторитета Андреева экстрадировали в РФ из Парагвая

Корреспондент «Известий» в воскресенье, 4 июня, показал кадры экстрадиции из Парагвая в РФ Андрея Андреева, который обвиняется в причастности к деятельности банды. Ее члены были осуждены в Санкт-Петербурге за серию тяжких преступлений, среди которых восемь убийств.

Как видно на ролике, с борта самолета в аэропорту Внуково в Москве задержанный в сопровождении конвоя садится в машину Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, после чего его сразу увозят.

Тем временем директор по социальным коммуникациям Национального антинаркотического секретариата Парагвая Франсиско Айяла сообщил «Известиям», что Андреева задержали в середине марта 2011 года после расследования, которое было проведено специальными агентами Сенада.

«Прокурор Франсиско де Варгас вынес решение о проведении спецоперации по борьбе с наркотиками в районе Каакупе города Мариано Роке Алонсо в Парагвае. Было постановление на обыск дома, который был расположен прямо в этом районе недалеко от международного аэропорта Сильвио Петтиросси», — отметил он.

В ходе рейда было обнаружено пять человек, все они безуспешно пытались сбежать.

«Рядом с домом был пустырь, через который они пытались убежать и спрыгнули в ручей, который был сзади дома, несмотря на это, нам удалось поймать всех этих людей, у некоторых из них были травмы из-за попытки побега, но всех их удалось арестовать. Среди них был гражданин России, четверо других — граждане Парагвая, один из них был несовершеннолетним», — рассказал Айяла.

Он сообщил об изъятии почти 4 кг кокаина, более 3 кг гидрохлорида и свыше 30 кг прессованной марихуаны.

«Наркотики отправляли в чемоданах, которые были оборудованы двойным дном, отправляли с людьми, которые проносили груз через международный аэропорт Сильвио Петтиросси, эта процедура была хорошо отлажена», — уточнил Айяла.

Также с «Известиями» пообщался комиссар полиции, бывший генсек по вопросам безопасности, борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков в странах Латинской Америки Доминго Сегура. Он отметил, что Андреева искали долго.

«Этот человек довольно скользкий, он сбежал сюда в Аргентину и скрывался здесь. Здесь его взяли на контроль, он бежал в Парагвай, там ему удалось организовать систему наркокартеля, это была торговля кокаином», — заявил собеседник издания.

Он подчеркнул, что Андрееву удалось сломать систему, так как «управление не работало, не был должным образом организован государственный контроль».

«Тот факт, что он русский, помог ему оставаться незамеченным долгое время. В 2000 году уже начали говорить о русской мафии», — высказался Сегура.

Еще один экстрадированный — Роман Морозов, владелец ломбарда. Его обвиняют в мошенничестве и присвоении чужого имущества. Он похитил деньги у своих клиентов. Когда преступление раскрыли, Морозов сбежал в Парагвай, там его обнаружили в 2021 году.

Суд начал рассматривать уголовное дело по обвинениям членов банды, к деятельности которой причастен Андреев, в ноябре 2011 года. Непосредственно в бандитизме и убийствах обвинили только четверых — Виктора Буянова, Максима Жукова, Алексея Мельника и Максима Ситникова. Всего обвинения выдвинули девяти фигурантам.

До 2000 года бандиты входили в так называемое казанское преступное сообщество, а затем создали самостоятельную группировку. В итоге между бывшими соратниками возник конфликт из-за передела сфер криминального влияния в городе. В новую группировку вошли Буянов, Жуков, Мельник и Ситников, они стали делить с бывшими подельниками Кузнечный и Сенной рынки Петербурга и торговую зону у станции метро «Проспект Большевиков». Итогом стала серия убийств.

Андреев, в частности, с 1997 по 1999 год, угрожая убийством бизнесмену и членам его семьи, завладел более чем 2 млн рублей, а также частью уставного капитала строительной фирмы, принадлежавшей потерпевшему.

Во время следствия и судебного процесса Буянов сваливал вину на Андреева. Он говорил, что к убийствам не имел никакого отношения. Признание в совершенных преступлениях дал только Ситников.

Преступное сообщество было ликвидировано в апреле 2001 года.