Черногория выдала России обвиняемого в тяжком преступлении

Черногория экстрадировала по запросу Генпрокуратуры России Алексея Манукина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом 26 мая сообщило ведомство на своем сайте.

«Как полагает следствие, в декабре 2016 года житель Ростова-на-Дону Манукин в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникшей ссоры нанес своему отцу множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. От полученных травм мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Манукин скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем он был заочно арестован. В январе 2021 года он был объявлен в международный розыск и в апреле задержан на территории Черногории.

Обвиняемого доставили в Россию транзитом через Турцию. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ будет рассмотрено Пролетарским районным судом Ростова-на-Дону.

Ранее, 16 мая, в Россию из Греции экстрадировали Нодари Малашхию, приговоренного в РФ к 11 годам 10 месяцам лишения свободы за убийство знакомого и незаконное ношение огнестрельного оружия.