День социального работника в 2023 году — как отпраздновать

Ежегодно 8 июня в России отмечается День социального работника. В 2023 году торжество выпадает на четверг. Об истории праздника и от том, как поздравить представителей этой профессии, читайте в материале «Известий».

День социального работника в 2023 году — история

Официально День социального работника учредил 27 октября 2000 года президент России Владимир Путин. С этого момента праздник стал государственным.

Дата его проведения — 8 июня — имеет большое значение для становления социальной сферы России. В этот день император Петр I подписал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». В нем говорилось, что за каждыми 10 больными в богадельне должен ухаживать один здоровый человек. Этих людей можно считать первыми социальными работниками в России, а императорский указ лег в основу государственной системы соцзащиты.

Сферу социальной поддержки развивали и другие российские правители, например Екатерина II, которая основала приказы общественного призрения, которые выполняли функции местных органов соцзащиты. Мария Федоровна создала «Ведомство учреждений императрицы Марии», помогавшее нуждающимся из всех сословий. Александр I сформировал Императорское Человеколюбивое общество, которое просуществовало с 1802 по 1917 год.

Советская власть также заботилась о своих гражданах. С 1917 года этим занимался Народный комиссариат государственного призрения, затем сменивший название на Народный комиссариат социального обеспечения. А в 1946 году появилось Министерство соцобеспечения РСФСР.

Тем не менее, официально должность социального работника появилась только в 1980-х годах. До этого соцработой занимались люди самых разных профессий: священники, врачи, педагоги, социологи, психологи, госслужащие и т.д.

День социального работника в 2023 году — кто отмечает

В России День социального работника — это праздник для более чем 600 тыс. человек. Они помогают инвалидам, сиротам, пенсионерам, больным — всем людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Это работники кризисных центров, различных социальных служб, хосписов и больниц, консультанты, волонтеры, психологи и другие.

День социального работника в 2023 году — поздравления

В День социального работника традиционно проводятся различные мероприятия: концерты, корпоративы, вручения наград и премий. Сотрудники социальной сферы могут организовать для коллег конкурсы или разыграть небольшое представление. Универсальными подарками для соцработников будут цветы, конфеты и открытки.

В семейном кругу для соцработника можно организовать праздничный ужин, освободить его хотя бы на день от домашних обязанностей. Подопечным социальных работников в этот день стоит искренне поблагодарить их за труд и оказанную поддержку — при личной встрече или по телефону, можно также написать бумажное или электронное письмо.