Число игроков Street Fighter 6 превысило 1 млн человек за четыре дня
Спустя четыре дня после релиза видеоигры в жанре файтинг Street Fighter 6 от компании Capcom в нее уже успело сыграть более 1 млн чел. Об этом заявили разработчики игры в Twitter-аккаунте.
«В совокупности общее количество продаж превысило 50 млн», — отмечается в сообщении.
В связи с успехом релиза авторы подготовили геймерам внутриигровой подарок.
Игру высоко оценили критики — на OpenCritic средняя оценка составила 89 баллов, а на Metacritic — 91. Еще до релиза ей пророчили звание «лучшего экшена года».
Игра вышла 2 июня 2023 года для Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Приобрести ее можно в Steam.
Ранее, 25 мая, Sony представила портативную консоль Project Q для удаленной игры на PlayStation 5. Устройство имеет элементы управления как на беспроводных контроллерах DualSense, 8-дюймовый LCD-дисплей, поддерживающий разрешение до 1080p и частоту 60 Гц.