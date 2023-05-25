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Sony представила портативную игровую консоль Project Q

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Фото: Sony
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Sony представила портативную консоль Project Q для удаленной игры на PlayStation 5. Об этом компания сообщила 25 мая в Twitter.

«Взгляните на новые аксессуары, представленные на сегодняшней выставке Showcase — устройство Project Q для игр, установленных на вашей PlayStation 5 и потоковой передачи через Wi-Fi, а также наши первые официальные беспроводные наушники, обеспечивающие воспроизведение звука без потерь на PS5 и ПК», — говорится в сообщении.

Устройство имеет элементы управления как на беспроводных контроллерах DualSense, 8-дюймовый LCD-дисплей, поддерживающий разрешение до 1080p и частоту 60 Гц.

Портал The Verge отмечает, что Project Q нельзя будет подключить к облачному сервису Sony. Чтобы воспользоваться консолью, ее нужно установить на PlayStation 5.

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Также на выставке PlayStation Showcase были раскрыты подробности о предстоящей игре «Человек-паук 2» (Spider-Man 2) от студии Insomniac Games. Разработчики продемонстрировали большой ролик, в котором показали основных персонажей и некоторые возможности игры.

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