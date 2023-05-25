Sony представила первый геймплей и детали игры «Человек-паук 2»

В финале майской онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 компания Sony раскрыла подробности о предстоящей игре «Человек-паук 2» (Spider-Man 2) от студии Insomniac Games.

Разработчики игры продемонстрировали большой ролик, в котором показали основных персонажей и некоторые возможности игры. Например, выяснилось, что в процессе прохождения игрок сможет переключаться и управлять симбиотом.

При этом точная дата выхода всё еще не анонсирована — известно лишь, что она появится осенью 2023 года.

Ранее, 19 марта, ведущий программист по движку Элан Раскин во время трансляции на платформе Twitch заявил, что студия Insomniac разрабатывает продвинутую систему диалогов для новой игры. Есть вероятность, что он имел в виду сиквел супергеройского экшена Spider-Man 2, который выйдет эксклюзивно на консоли PS5 от Sony, или же игру Marvel’s Wolverine.

Первая часть «Человека-паука» (Spider-Man) от Insomniac Games вышла в 2018 году на PS4, а спустя четыре года получила порт для Windows. О разработке сиквела было объявлено в сентябре 2021 года.