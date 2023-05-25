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Sony представила первый геймплей и детали игры «Человек-паук 2»

На PlayStation Showcase показали первый геймплей и детали игры «Человек-паук 2»
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Фото: Insomniac Games
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В финале майской онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 компания Sony раскрыла подробности о предстоящей игре «Человек-паук 2» (Spider-Man 2) от студии Insomniac Games.

Разработчики игры продемонстрировали большой ролик, в котором показали основных персонажей и некоторые возможности игры. Например, выяснилось, что в процессе прохождения игрок сможет переключаться и управлять симбиотом.

При этом точная дата выхода всё еще не анонсирована — известно лишь, что она появится осенью 2023 года.

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Ранее, 19 марта, ведущий программист по движку Элан Раскин во время трансляции на платформе Twitch заявил, что студия Insomniac разрабатывает продвинутую систему диалогов для новой игры. Есть вероятность, что он имел в виду сиквел супергеройского экшена Spider-Man 2, который выйдет эксклюзивно на консоли PS5 от Sony, или же игру Marvel’s Wolverine.

Первая часть «Человека-паука» (Spider-Man) от Insomniac Games вышла в 2018 году на PS4, а спустя четыре года получила порт для Windows. О разработке сиквела было объявлено в сентябре 2021 года.

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