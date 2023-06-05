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6 июня — Пушкинский день: когда появился и как отмечают праздник великого русского поэта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В России и других странах 6 июня отмечают Пушкинский день — праздник, посвященный памяти великого классика Александра Сергеевича Пушкина, чьи произведения и по сей день читают по всему миру. В 2023 году торжество приходится на вторник. «Известия» рассказывают, как появился необычный праздник и какие традиции сопровождают знаменательный день.

Пушкинский день 2023 — история праздника

День рождения поэта почитатели его таланта отмечали еще при его жизни. Со временем к праздничным мероприятиям присоединялись всё больше и больше людей, появились даже тематические встречи и фестивали.

Именно в день рождения творца в 1880 году был открыт первый памятник ему в Москве. Монумент украшает площадь и по сей день.

А в 1999 году в честь 200-летия Пушкина знаменательная дата стала праздничной на официальном уровне. Президентским указом торжество внесли в календарь национальных праздников.

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В 2011 году у даты появился новый смысл. Поддержав инициативу Организации Объединенных Наций (ООН), президент РФ подписал указ об учреждении Дня русского языка 6 июня. Праздничные даты совпали не случайно — именно Александр Сергеевич является самым известным представителем русской классики по всему миру наравне с Федором Достоевским и Львом Толстым.

Пушкинский день 2023 — традиции праздника

День праздника часто становится поводом для организации литературных вечеров, конкурсов чтецов, балов в пушкинском стиле и других тематических мероприятий. В Москве у памятника Пушкину собираются почитатели русской классики, культурные учреждения проводят викторины и публичные чтения стихов литературного гения.

Особым днем праздник становится для московского Музея изобразительных искусств имени Пушкина и музея-квартиры поэта в Санкт-Петербурге. Они открывают свои двери для посетителей, готовят масштабные мероприятия и знакомят гостей с жизнью и творчеством великого писателя.

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Масштабные празднования проводятся в Царском селе и музее-заповеднике «Михайловское», где поэт находился в ссылке.

Даже в онлайн-пространстве часто в день праздника проходят флешмобы с чтением стихов и опросы о фактах из жизни Пушкина.

А 24 мая в России и многих странах мира отмечали День славянской письменности и культуры — еще один праздник, чествующий русский язык и великие произведения классиков. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.

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