Военнослужащие медицинского взвода в левобережье Херсонской области рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву о фронтовой жизни, служебных обязанностях и противостоянию украинским боевикам.

Главными обязанностями взвода являются спасение раненых с поля боя, оказание первой помощи, выезд на линию соприкосновения, а также доставка в госпиталь. Работа опасная: украинские солдаты намеренно «бьют по медикам». Именно поэтому на машине скорой помощи красный крест пришлось «немножко замаскировать».

Казарма российских военнослужащих обустроена прочно и представляет из себя землянку. Снаружи расположены бревна в два слоя, песок и клеенка, а внутри — всё необходимое для работы.

«Медикаменты. Всё для дежурных групп собрано в одной палатке и в дежурных машинах, под рукой», — показывают солдаты.

Как отмечают сами медики, самое главное в их работе в условиях боевых действий — это скорость. Даже массивные кушетки на колесиках заменены на компактные носилки, чтобы повысить эффективность оказания помощи.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что в городе Алешки Херсонской области бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, попала под артобстрел. Во время инцидента никто не пострадал: врачи смогли спастись, укрывшись в подвале. При этом машину скорой помощи изрешетило осколками, она загорелась.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.