Турция увеличит плату за проход через черноморские проливы более чем на 8%

Турция обновила плату за проход через черноморские проливы, которую еще в прошлом году увеличила в 5 раз в соответствии с правами, признанными Конвенцией Монтрё о проливах. Теперь с 1 июля стоимость увеличится еще на 8,3% до $4,42 за тоннаж, пишет 5 июня газета Aydinlik.

«Базовая стоимость золотого франка в отношении коэффициентов налогов и сборов (маяков, спасательных служб и санитарных инспекций), которые применяются к судам, проходящим через турецкие проливы, проходящим без захода в соответствии с Конвенцией Монтрё о проливах, установлена на уровне $4,42 с 1 июля 2023 года», — приводится в статье выдержка из заявления главного управления морского транспорта.

Таким образом, благодаря повышению цен доход уже к концу года может достигнуть $900 млн, подсчитала газета. Она также напомнила, что в годы подписании конвенции Монтрё золотой франк был равен $0,8, в октябре 2022 года стоимость была увеличена до $4,08. В этой связи министерство транспорта и инфраструктуры также постановило, что отныне золотой франк не должен оставаться фиксированным.

«Ему следует обновляться с 1 июля. И в конце июня каждого года в соответствии с установленным методом министерство будет его обновлять», — добавила газета.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Весной 2022 года Турция официально информировала Россию и Украину о том, что применит ст. 19 Конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор. Тогда же Турция отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 января 2023 года заявил, что его стране удалось избежать проблем в бассейне Черного моря благодаря строгому соблюдению Турцией Конвенции Монтрё, которая устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.