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В ярмарках «Сделано в Москве» приняли участие более 80 столичных компаний

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Свыше 80 столичных компаний приняли участие в ярмарках «Сделано в Москве». Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ярмарки прошли с 26 по 28 мая в рамках Московской недели предпринимательства. Программа, по словам мэра, помогает столичным производителям, в том числе молодым компаниям и малоизвестным брендам, повысить узнаваемость товара и познакомить с ним потенциальных покупателей, пишет НСН.

«Производители одежды, продуктов и других товаров выставлялись в разных районах города в крупных ТЦ, бизнес-центрах и на фестивальной площадке», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что столичные предприниматели выставляют свою продукцию под брендом «Сделано в Москве» на маркетплейсах, а также в бизнес-маркетах, на отраслевых выставках и ярмарках, фестивалях, сообщает телеканал «360».

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В конце мая в пресс-службе Минэка сообщили «Известиям», что малый и средний бизнес за I квартал 2023 года привлек 240,8 млрд рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС).

Получателями гарантий и поручительств стали свыше 10 тыс. предприятий. В сравнении с I кварталом прошлого года объем финансовой поддержки вырос почти в 2,5 раза, а число получателей — более чем в 2,3 раза.

В марте Сергей Собянин сообщал, что город стимулирует предпринимателей благодаря программам поддержки, удобной регистрации, специальным налоговым режимам и упрощенному документообороту. По его словам, за последнее десятилетие число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тыс., а ежегодный объем закупок увеличился до 94 млрд рублей, пишет сайт aif.ru.

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