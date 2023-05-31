МСП привлекли 240 млрд рублей благодаря гарантийной поддержке в I квартале

Малый и средний бизнес за I квартал 2023 года привлек 240,8 млрд рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Там напомнили, что НГС помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Получателями гарантий и поручительств стали свыше 10 тыс. предприятий. В сравнении с I кварталом прошлого года объем финансовой поддержки вырос почти в 2,5 раза, а число получателей — более чем в 2,3 раза.

В числе ведущих сфер по приросту объемов кредитования с использованием инструментов НГС в I квартале — информация и связь, гостиницы и общепит, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, научно-техническая деятельность.

Регионами — лидерами по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) за первые три месяца 2023-го стали Москва (44 млрд рублей и почти 1,3 тыс. получателей), Санкт-Петербург (17,3 млрд и 518 субъектов МСП), а также Московская область (13,6 млрд и 468 предприятий). В число регионов-лидеров также вошли Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, республики Татарстан и Башкортостан.

Отмечается, что рост финподдержки и количества ее получателей в рамках НГС обусловлен рядом факторов, включая более чем двукратное увеличение финансирования МСП под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). Этому способствовало в том числе повышение эффективности использования капитала РГО и активное использование бизнесом «зонтичных» поручительств.

29 мая министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в российском правительстве пришли к выводу, что для качественных изменений малого и среднего бизнеса нужно сконцентрировать усилия на четырех приоритетных направлениях. Так, по его словам, необходимо поддерживать начинающих предпринимателей. Также следует оказать помощь растущим МСП справиться с налоговой нагрузкой, отчетностью. Корме того, нужно помочь развиваться тем МСП, чьи специализации находятся в приоритете, и оказать помощь представителям категория МСП+.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что, согласно новому проекту приказа Минэка, бизнесмены в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получить грант до 1 млн рублей на создание или развитие своего предприятия.