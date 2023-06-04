Реклама
Прямой эфир
Мир
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Мир
Премьер-министра Бельгии госпитализировали после падения с велосипеда
Происшествия
Взрыв в Мелитополе произошел в результате подрыва схрона ВСУ
Мир
Столтенберг заявил о выполнении Швецией всех обязательств для вступления в НАТО
Интернет и технологии
SpaceX успешно вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink
Армия
В Запорожской области сообщили об отражении попытки атаки ВСУ
Общество
В Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации
Мир
Премьер Эстонии усомнилась в возможности Украины вступить в НАТО
Общество
Почти 6 тыс. верующих пришли поклониться «Троице» в храм Христа Спасителя в Москве
Мир
Турция приступила к развертыванию батальона сил спецназначения в Косово
Армия
ВС РФ нанесли удар и отбросили украинскую ДРГ из Новой Таволжанки
Общество
Пушилин подарил девочке из Енакиево щенка от Путина
Сюжет:

В США выразили уверенность в успехе контрнаступления Украины

Салливан: США будут поддерживать Украину в контрнаступлении и не осудят за его результаты
0
Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Соединенных Штатах предрекли успех контрнаступления Украины, а также заявили об отсутствии намерения судить страну за результаты этой военной операции. Об этом сообщил в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Говоря о возможных результатах контрнаступления, он подчеркнул, что «это не экзамен», поэтому Киев не будут судить. Более того, Вашингтон намерен продолжать поддерживать Украину в достижении значимых результатов на поле боя.

В связи с этим, как считает Салливан, страна сможет занять «наиболее выгодную позицию за столом переговоров».

Что-то пошло не танк: почему ВСУ не начинают контрнаступление
Эксперты объяснили, чего ждать от украинской армии

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать контрнаступление. Он также попросил страны-партнеры предоставить стране дополнительное оружие.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных.

На фоне активных поставок оружия Киеву, в том числе тех видов, которые ранее считались недопустимыми к отправке, Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта на Украине.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые Запад отправляет Украине, растет, это приведет к увеличению напряженности и большей мобилизованности России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023