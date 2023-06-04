В США выразили уверенность в успехе контрнаступления Украины

В Соединенных Штатах предрекли успех контрнаступления Украины, а также заявили об отсутствии намерения судить страну за результаты этой военной операции. Об этом сообщил в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Говоря о возможных результатах контрнаступления, он подчеркнул, что «это не экзамен», поэтому Киев не будут судить. Более того, Вашингтон намерен продолжать поддерживать Украину в достижении значимых результатов на поле боя.

В связи с этим, как считает Салливан, страна сможет занять «наиболее выгодную позицию за столом переговоров».

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать контрнаступление. Он также попросил страны-партнеры предоставить стране дополнительное оружие.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных.

На фоне активных поставок оружия Киеву, в том числе тех видов, которые ранее считались недопустимыми к отправке, Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта на Украине.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые Запад отправляет Украине, растет, это приведет к увеличению напряженности и большей мобилизованности России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.