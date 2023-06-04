В Лейпциге в ходе беспорядков пострадали 50 полицейских

В результате беспорядков в ходе запрещенной властями демонстрации в германском Лейпциге в ночь на воскресенье, 4 июня, пострадало не менее 50 полицейских. Об этом сообщил глава полиции города Рене Деммлер.

«Мы стали свидетелями неоправданного насилия, 50 стражей порядка пострадали. Деэскалации было добиться сложно», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

Деммлер также уточнил, что около 30 радикалов были задержаны.

«Было произведено почти 30 задержаний, заявления об аресте которых сейчас рассматриваются», — сказал он, добавив, что помимо этого от 40 до 50 человек были взяты под стражу и освобождены к полудню воскресенья.

При этом политик саксонского отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Альбрехт Паллас, чьи слова приводит газета Sächsische Zeitung, заявил, что «сама полиция действовала с излишней жесткостью по отношению к демонстрантам».

Ранее в воскресенье издание Focus сообщало, что в Лейпциге до утра 4 июня продолжались протесты левых радикальных сил. В результате пострадало несколько полицейских. Отмечалось, что накануне, 3 июня, власти города запретили проведение демонстрации. Однако на улицы всё равно вышло около 1,5 тыс. радикалов. Ближе к ночи они забросали камнями полицейский участок, отметило издание.

Протесты связаны с обвинительными приговорами в отношении членов левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских и правых групп.

До этого, 28 мая, порядка 400 человек вышло во Франкфурте-на-Майне на акцию протеста против проведения концерта одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Музыкант подвергся критике во время турне по Германии. Его обвиняют в публичном выражении антисемитских взглядов.