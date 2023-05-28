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Около 400 человек во Франкфурте вышли на акцию против концерта Уотерса

В ФРГ состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd
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Фото: Hessenschau
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Порядка 400 человек вышли во Франкфурте-на-Майне на акцию протеста против проведения концерта одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщил в воскресенье, 28 мая, сообщил портал Hessenschau.

Отмечается, что протестующие держали в руках израильские флаги и плакаты с надписями: «Мы не нуждаемся в твоих поучениях», «Мы не хотим, чтобы ты был здесь».

Как уточнили в издании, к проведению акции призвала еврейская община города.

«По данным полиции, в воскресенье днем перед концертным залом собралось около 400 человек. Они почтили память жертв национал-социалистов, выразили протест против рок-музыканта и солидарность с Израилем», — говорится в сообщении.

Уотерс подвергается критике во время турне по Германии. Его обвиняют в публичном выражении антисемитских взглядов. В феврале правительство федеральной земли Гессен приняло решение отменить концерт музыканта во Франкфурте-на-Майне. Однако сооснователь Pink Floyd оспорил его во Франкфуртском административном суде, который встал на сторону артиста, сославшись на свободу искусства.

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21 мая Роджер Уотерс дал концерт в Мюнхене, который также хотели отменить, но не смогли по юридическим причинам.

17 мая жители Германии вышли на митинг в поддержку основателя и лидера музыкальной группы Pink Floyd Роджера Уотерса.

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