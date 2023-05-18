Жители Германии устроили митинг в поддержку лидера Pink Floyd

Жители Германии вышли на митинг в поддержку основателя и лидера музыкальной группы Pink Floyd Роджера Уотерса. В среду, 17 мая, «Известиям» удалось пообщаться с участниками демонстрации.

Выступление музыканта во Франкфурте было запланировано на 28 мая, однако из-за обвинений в антисемитизме городские власти предприняли попытку через суд отменить концерт, пишет The Guardian. Исполнитель успешно обжаловал соответствующее решение. В преддверии выступления поклонники творчества рок-группы вышли на митинг, чтобы поддержать кумира.

«Мы выступаем за свободу самовыражения, которая в последние годы сильно сократилась. И сейчас известный во всем мире артист борется за нее. Он — активист, который выступает за права человека. Суть в том, что все должны иметь право говорить, что хотят. Не только артисты, но и обычные граждане», — поделился один из участников акции.

Также он добавил, что Уотерс призывал к скорейшему установлению мира между сторонами украинского конфликта.

«Мы выступаем за свободу выражения, за мир, за свободу творчества. Все могут говорить, что хотят, и критиковать, кого хотят. Но главное тут — музыка», — отметил другой участник протеста.

9 февраля Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать президента РФ Владимира Путина. По его словам, его такое отношение российскому лидеру сформировалось после того, как музыкант начал слушать подкаст The Duran, посвященный международным новостям, которые, как утверждают его ведущие, рассматриваются с позиции политического прагматизма.

До этого музыкант не раз выступал с заявлениями по поводу украинского конфликта. Так, в августе он заявлял, что спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к границам РФ.