Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT рассказала о запрете украинским пилотам тренироваться эксплуатации F-16
Армия
Минобороны показало пуски ракет Су-25 с малых высот по объектам и технике ВСУ
Экономика
Мошенники придумали новую схему с получением кредитов
Мир
Посол Антонов заявил о попытках США навести смуту в российском обществе
Общество
В Южно-Сахалинске заметили молодого медведя в одном из районов
Общество
Напавший на сотрудника УФСИН мужчина задержан
Общество
Синоптики спрогнозировали до 27 градусов тепла в Московском регионе в четверг
Происшествия
Пожар охватил здание в Красногвардейском районе Петербурга
Происшествия
Жителя Биробиджана арестовали по подозрению в шпионаже для СБУ
Мир
Жители Германии устроили митинг в поддержку лидера Pink Floyd
Экономика
В Госдуме предложили запретить фурам из Польши проезд по РФ
Мир
Посольство заявило об игнорировании США террористических действий Украины
Мир
В столице Турции сильный шторм разрушил несколько домов и мечетей

Жители Германии устроили митинг в поддержку лидера Pink Floyd

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Германии вышли на митинг в поддержку основателя и лидера музыкальной группы Pink Floyd Роджера Уотерса. В среду, 17 мая, «Известиям» удалось пообщаться с участниками демонстрации.

Выступление музыканта во Франкфурте было запланировано на 28 мая, однако из-за обвинений в антисемитизме городские власти предприняли попытку через суд отменить концерт, пишет The Guardian. Исполнитель успешно обжаловал соответствующее решение. В преддверии выступления поклонники творчества рок-группы вышли на митинг, чтобы поддержать кумира.

«Мы выступаем за свободу самовыражения, которая в последние годы сильно сократилась. И сейчас известный во всем мире артист борется за нее. Он — активист, который выступает за права человека. Суть в том, что все должны иметь право говорить, что хотят. Не только артисты, но и обычные граждане», — поделился один из участников акции.

Также он добавил, что Уотерс призывал к скорейшему установлению мира между сторонами украинского конфликта.

«Мы выступаем за свободу выражения, за мир, за свободу творчества. Все могут говорить, что хотят, и критиковать, кого хотят. Но главное тут — музыка», — отметил другой участник протеста.

«Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие?»
Роджер Уотерс — о предстоящих концертах, своей гуманитарной деятельности и конфликте с «Белыми касками»

9 февраля Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать президента РФ Владимира Путина. По его словам, его такое отношение российскому лидеру сформировалось после того, как музыкант начал слушать подкаст The Duran, посвященный международным новостям, которые, как утверждают его ведущие, рассматриваются с позиции политического прагматизма.

До этого музыкант не раз выступал с заявлениями по поводу украинского конфликта. Так, в августе он заявлял, что спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к границам РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023