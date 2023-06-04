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Несколько полицейских получили ранения в ходе протестов в Германии

Focus: несколько полицейских получили ранения в ходе протестов в Германии
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Фото: REUTERS/Christian Mang
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В немецком Лейпциге до утра 4 июня продолжались протесты левых радикальных сил. В результате пострадали несколько полицейских, сообщает издание Focus.

Власти города в субботу, 3 июня, запретили проведение демонстрации. Однако на улицы всё равно вышло около 1,5 тыс. радикалов. Ближе к ночи они забросали камнями полицейский участок, указывает СМИ.

«Двое полицейских, охранявших объект, получили ранения. В разных местах района были подожжены баррикады», — следует из публикации.

Задержания радикалов продолжаются.

Протесты связаны с обвинительными приговорами в отношении членов левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских и правых групп.

До этого, 28 мая, порядка 400 человек вышло во Франкфурте-на-Майне на акцию протеста против проведения концерта одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Музыкант подвергся критике во время турне по Германии. Его обвиняют в публичном выражении антисемитских взглядов.

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