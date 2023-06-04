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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ рынка в центре Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел попала территория рынка в центре Шебекино
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Фото: ТАСС/Алексей Гавриш
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Шебекинский городской округ в Белгородской области вновь подвергся ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевики обстреливают территорию рынка в центре Шебекино. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 4 июня.

«От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища», — говорится в его сообщении.

По словам губрнатора, по предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уже выехали на место.

Кроме того, Гладков отметил, что украинские боевики бьют по разным частям села Муром в Шебекинском районе.

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В ночь на воскресенье, 4 июня, Гладков также сообщал об обстреле Мурома ВСУ, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, также были зафиксированы повреждения в здании Дома культуры, школы и детского сада.

Накануне сообщалось о двух погибших и двух раненых при обстреле Шебекинского городского округа со стороны украинских боевиков.

Атаки на приграничные районы Белгородской области ВСУ ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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