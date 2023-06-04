ВС РФ поразили авиатехнику и хранилища с вооружением на военных аэродромах Украины
Вооруженные силы России (ВС) РФ минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности нанесли групповой удар по объектам противника на военных аэродромах Украины, цель удара достигнута. Об этом 4 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», — сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также отмечается, что в районе города Днепропетровск (украинское название — Днепр) высокоточным оружием наземного базирования был поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ», — добавил Конашенков.
Ранее 4 июня советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на Украине в Кировоградской области повреждены оперативный аэродром и объекты инфраструктуры возле города Кропивницкий (бывший Кировоград), также есть разрушения в Сумской области страны.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский в этот же день заявил, что российские военнослужащие в ходе боевых действий на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). По его словам, потери противника по численности сопоставимы со взводом живой силы.
3 июня в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе Раздоловки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.