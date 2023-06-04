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ВС РФ поразили авиатехнику и хранилища с вооружением на военных аэродромах Украины

В Днепропетровске ударом высокоточным оружием уничтожен цех по сборке беспилотников ВСУ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы России (ВС) РФ минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности нанесли групповой удар по объектам противника на военных аэродромах Украины, цель удара достигнута. Об этом 4 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», — сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также отмечается, что в районе города Днепропетровск (украинское название — Днепр) высокоточным оружием наземного базирования был поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ», — добавил Конашенков.

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Ранее 4 июня советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на Украине в Кировоградской области повреждены оперативный аэродром и объекты инфраструктуры возле города Кропивницкий (бывший Кировоград), также есть разрушения в Сумской области страны.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский в этот же день заявил, что российские военнослужащие в ходе боевых действий на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). По его словам, потери противника по численности сопоставимы со взводом живой силы.

3 июня в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе Раздоловки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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