Передача Барбашева помогла «Вегасу» выиграть в первом матче финала Кубка Стэнли

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в первом матче серии финала Кубка Стэнли – 2023.

Встреча завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Шайбу за «Вегас» забросил на 18-й минуте Джонатан Маршессо, на 31-й минуте — Ши Теодор, на 47-й минуте — Зак Уайтклауд, на 54-й минуте — Марк Стоун и на 59-й минуте — Райлли Смит. За «Флориду» забил на 10-й минуте Эрик Стаал и на 40-й минуте — Энтони Дюклер.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев сделал десятую в текущем розыгрыше плей-офф голевую передачу. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отбил 29 бросков из 33.

Счет в серии — 1–0 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 6 июня в 03:00, передает «Спорт-Экспресс».

«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли 30 мая после победы над «Даллас Старз» в шестом матче финала Западной конференции.

25 мая «Флорида» обыграла «Каролину Харрикейнз» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и вышла в финал Кубка Стэнли.