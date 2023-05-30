«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли после победы над «Далласом»
Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл «Даллас Старз» со счетом 6:0 и вышел в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шестая игра финала Западной конференции состоялась во вторник, 30 мая.
В составе победителей голы забили Уильям Каррьер, Киган Колесар, Джонатан Маршессо и Майкл Амадио, а Уильям Карлссон смог оформить дубль, сообщает «Спорт–Экспресс».
Таким образом, «Вегас» обыграл соперника в серии со счетом 4:2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».
25 мая хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и вышел в финал Кубка Стэнли. Матч прошел в городе Санрайз и завершился победой хозяев площадки со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).