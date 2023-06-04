В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не хватает вооружений для контрнаступления

Украинская армия продолжает нуждаться в вооружении и боеприпасах, их не хватает для начала контрнаступления. Об этом в субботу, 3 июня, заявил заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью газете The Times.

«Чтобы успешно наступать, нужно всё, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки. У нас их недостаточно», — сказал он.

Жовква отметил, что Киеву не хватает систем противовоздушной обороны, в частности Patriot, так как российские удары истощают запасы Украины.

В статье также говорится, что Владимир Зеленский провел в мае более 60 встреч с представителями десяти европейских стран, стараясь договориться об увеличении поставок военной помощи. Они необходимы для усиления противовоздушной обороны Киева и контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 3 июня, в интервью газете The Wall Street Journal Зеленский в очередной раз заявил, что Киев готов начать контрнаступление. При этом он добавил, что Киев хотел бы получить еще некоторое вооружение перед контрнаступлением, но, по его словам, «Украина не может ждать их».

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Украины есть всё необходимое для контрнаступления. Он добавил, что Запад готов поставлять Киеву в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных, а в перспективе приоритетом военных поставок будут оставаться средства ПВО.

При этом министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт 31 мая отмечала, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления ВСУ и строить чрезмерные надежды на то, что это будет поворотным моментом в конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.