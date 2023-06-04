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Экипаж корабля «Шэньчжоу-15» вернулся на Землю с китайской орбитальной станции

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Фото: CCTV
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Три тайконавта, находившихся на борту китайской орбитальной станции, вернулись на Землю на корабле «Шэньчжоу-15» после выполнения своей миссии. Об этом сообщили в воскресенье, 4 июня, в эфире Центрального телевидения КНР (CCTV).

Посадочный модуль приземлился на полигоне Дунфэн на севере Китая в 06:34 по местному времени (01:34 мск). Автономный полет с орбиты длился девять часов.

На Землю вернулись тайконавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они пробыли на орбитальной станции около шести месяцев.

«Марсианские гонки»: Китай дышит в спину США
14 мая спускаемый аппарат «Тяньвэнь-1» приземлился на равнине северного полушария Марса, что ознаменовало успех первой миссии Китая по посадке марсохода.

Корабль «Шэньчжоу-15» с тремя тайконавтами на борту пристыковался к орбитальной станции КНР в ноябре 2022 года. Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и должна прослужить, по расчетам, более 10 лет.

Ранее, 30 мая, Китай запустил корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами к своей орбитальной станции. Экипаж «Шэньчжоу-15» передал им управление космической станцией. Уточняется, что тайконавты будут жить и работать там около пяти месяцев.

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