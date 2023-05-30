Китай запустил космический корабль с тремя тайконавтами к орбитальной станции

Китай запустил корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами к своей орбитальной станции. Прямую трансляцию запуска провело 30 мая Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен в 09:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР. «Шэньчжоу-16» выводит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2F», передал телеканал CGTV.

Уточняется, что тайконавты будут жить и работать на китайской космической станции около пяти месяцев.

В ноябре прошлого года в Китае состоялся успешный запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-5». Беспилотные корабли «Тяньчжоу» используются для доставки оборудования, топлива, припасов и предметов первой необходимости на космическую станцию.

Тогда же пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» пристыковался к орбитальной станции КНР. На борту пилотируемого корабля находидись три тайконавта.