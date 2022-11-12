КНР запустила на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-5»

В Китае состоялся успешный запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-5». Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает CCTV.

Ракета-носитель с грузовиком стартовала с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, в 10:03 по пекинскому времени (в 05:03 мск).

Позже стало известно, что корабль благополучно вышел на орбиту и теперь продолжит работу в автономном режиме вплоть до момента стыковки с базовым модулем станции «Тяньхэ».

Беспилотные корабли «Тяньчжоу» используются для доставки оборудования, топлива, припасов и предметов первой необходимости на космическую станцию.

Отмечается, что это уже четвертая миссия по отправке ценных грузов к Национальной орбитальной станции Китая «Тяньгун». Действующий экипаж прибыл на КС в июне 2022 года. В команду вошли: командир корабля Чэнь Дун, Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики КНР, а также Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.

Ранее, 9 октября, КНР успешно произвела запуск усовершенствованного солнечного телескопа «Куафу-1» с космодрома Цзюцюань на севере страны. Аппарат будет использоваться для исследования природы солнечных вспышек, выбросов в космос и магнитного поля Солнца, а также для сбора данных о космической погоде.

До этого, 25 июля, появилась информация об успешной стыковке лабораторного модуля «Вэньтянь» с китайской орбитальной станцией. Модуль присоединился к переднему порту базового модуля «Тяньхэ».

Космическая станция «Тяньгун», известная также как Китайская космическая станция, — посещаемый орбитальный космический аппарат, размещенный на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли, который используется Китайским национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.