Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» пристыковался к орбитальной станции КНР

«Шэньчжоу-15» пристыковался к орбитальной станции КНР. На борту пилотируемого корабля находилось три тайконавта, передает телеканал «Известия». По информации CMSA, продолжительность полета составила почти семь часов. Экипажу предстоит провести более 40 научных и технических тестов, а также экспериментов. Новая команда тайконавтов пробудет на станции полгода. Экипаж совершит несколько выходов в открытый космос для осуществления монтажных работ.

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