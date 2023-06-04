«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в финале Кубка Германии

Футбольный клуб «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт», став второй раз подряд обладателем Кубка Германии. Финальный матч состоялся вечером 3 июня на Олимпийском стадионе в Берлине.

Игра завершилась со счетом 2:0. Во втором тайме на 71-й минуте гол забил Кристофер Нкунку, а чуть позже, на 85-й минуте, отличился Доминик Собослаи, сообщает «Спорт-Экспресс».

За последние пять лет «Лейпциг» четыре раза выходил в финал Кубка Германии, два из них команда завершала своей победой. У «Айнтрахта» на счету девять финалов и пять кубков страны. Последний раз команда получала трофей в 2018 году.

Ранее, 27 мая, состоялся финал чемпионата Германии по футболу. В нем одержал победу мюнхенский ФК «Бавария», набрав 71 очко. Команда стала обладателем чемпионского звания 11-й раз подряд.

После «Баварии» и «Боруссии» в турнирной таблице расположились «Лейпциг» и «Унион». Все четыре команды сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов.