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Украинское СМИ сообщило о взрыве в Днепропетровске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Взрыв прозвучал вечером в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщило украинское издание «Суспильне» 3 июня.

«В Днепре до оглашения тревоги прозвучал взрыв», — говорится в сообщении Telegram-канала издания.

В настоящее время на территории Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога. О взрывах также сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Другие подробности не приводятся.

Информации от Минобороны России также не поступало.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Ранее в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в Харьковской области. Была объявлена воздушная тревога. Других данных не сообщалось.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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